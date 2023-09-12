Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца

Суд в Москве продлил до 18 декабря арест экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремизму.

«Исключено!»: Стрелков рассказал о своем политическом будущем

СМИ пишут, что на суд пришли супруга Стрелкова Мирослава Регинская, а также член «Клуба рассерженных патриотов» Михаил Аксель.

Ранее защита Стрелкова подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО. Мещанский суд Москвы 21 июля отправил Стрелкова под стражу. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал «Радиоточке НСН» о состоянии здоровья своего подзащитного.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:СудАрестыСИЗОИгорь Стрелков

Горячие новости

Все новости

партнеры