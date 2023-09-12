Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца
Суд в Москве продлил до 18 декабря арест экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремизму.
СМИ пишут, что на суд пришли супруга Стрелкова Мирослава Регинская, а также член «Клуба рассерженных патриотов» Михаил Аксель.
Ранее защита Стрелкова подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО. Мещанский суд Москвы 21 июля отправил Стрелкова под стражу. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы.
Адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал «Радиоточке НСН» о состоянии здоровья своего подзащитного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru