Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа

Вице-премьер Марат Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа по поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

Накануне эта тема обсуждалась на совещании с вице-премьерами. Отмечается, что Хуснуллин проконтролирует и восстановление трассы «Дон».

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В Ростовской области жнем 25 мая были сняты все ограничения на движение по трассам, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря.

В Ростове-на-Дону гусеницами танков ЧВК «Вагнер» повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, сообщил ранее мэр города Алексей Логвиненко. Больше всего за 24 июня пострадал проспект Буденновский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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