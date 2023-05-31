Хубезов подал в отставку с поста главы комитета Госдумы из-за участия в СВО
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов обратился с просьбой освободить его от этой должности в связи с возвращением в зону специальной военной операции. На это место он предложил назначить своего заместителя Бадму Башанкаева – хирурга, специалиста в области колоректальной хирургии.
Хубезов с марта прошлого года занимался координацией работы волонтеров-медиков в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе. В октябре он сам отправился в зону проведения СВО, где проводил операции раненым участникам спецоперации. Он вернулся в Москву в январе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Дмитрий Хубезов призвал вернуть военные кафедры в медицинские высшие учебные заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru