Хубезов подал в отставку с поста главы комитета Госдумы из-за участия в СВО

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов обратился с просьбой освободить его от этой должности в связи с возвращением в зону специальной военной операции. На это место он предложил назначить своего заместителя Бадму Башанкаева – хирурга, специалиста в области колоректальной хирургии.

Хубезов с марта прошлого года занимался координацией работы волонтеров-медиков в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе. В октябре он сам отправился в зону проведения СВО, где проводил операции раненым участникам спецоперации. Он вернулся в Москву в январе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Дмитрий Хубезов призвал вернуть военные кафедры в медицинские высшие учебные заведения.



