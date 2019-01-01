Храмень преткновения и кроссовки Путина взволновали Телеграм

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Противники и сторонники возведения храма в городском сквере Екатеринбурга перешли к открытому противостоянию. Ситуацию даже прокомментировал президент Владимир Путин, призвав власти выяснить желание народа и только потом принимать окончательное решение.



Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пишет:

«Конечно, строительство храма не должно быть причиной конфликта. Это противоречит самому смыслу храма и христианской веры. Храмовые здания не одно тысячелетие украшают все европейские города, становятся центрами не только молитвы, но социальной деятельности, помощи нуждающимся».

ИА «Стекломой» рассказывает, как локальный протест стал событием федерального значения и спровоцировал реальную гражданскую активность:

«Люди вдруг массово озаботились судьбой окружающего пространства, того самого, которое они видят изо дня в день, и которое у нас в стране не принято ценить и отстаивать.<...> Отдельного внимания заслуживает работа уральских СМИ. Такого количества репортажей с чуть не поминутно задокументированными действиями, интервью, фото-видео материалами редко где увидишь. Работа СМИ – ключевой момент преображения местечкового, месяцами тянущегося вялого недовольства, в мощный федеральный инфоповод».

«НЕЗЫГАРЬ» пишет:

«По Екб интересно, что все внутренние соцопросы говорили: при референдуме большинство выскажется за строительство храма. Но референдум - это еще и дискуссия. И ее надо уметь организовать и вести. Но что же вам, Куйвашев и компания, было не организовать этот городской референдум? Региональная власть каждый раз наступает на грабли».

«Всевидящее око» после слов Путина о необходимости опроса написало:

«Слишком многие у нас без слов Путина проделать элементарные вещи в рамках своих обязанностей не способны. А ведь проделай их - может, до федерального скандала и Путина дело бы и вовсе не дошло».

«Бойлерная» отмечает:

«Это редкая уступка со стороны властей, но обольщаться не надо. Накал страстей в Екате будет точно стоить карьеры Куйвашеву, но без местных активистов этого бы просто не было. Теперь вопрос в том, кто будет проводить опрос и как его будут считать».

«РосСкандал» оценивает решение мэра Красноярска, который с оглядкой на уральские события отказал в разрешении на аналогичное строительство храма в сквере:

«Правильный мэр. Гражданское согласие будет там, где власть слышит голос земляков».

