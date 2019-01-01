Храмень преткновения и кроссовки Путина взволновали Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Храмень преткновения
Противники и сторонники возведения храма в городском сквере Екатеринбурга перешли к открытому противостоянию. Ситуацию даже прокомментировал президент Владимир Путин, призвав власти выяснить желание народа и только потом принимать окончательное решение.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пишет:
«Конечно, строительство храма не должно быть причиной конфликта. Это противоречит самому смыслу храма и христианской веры. Храмовые здания не одно тысячелетие украшают все европейские города, становятся центрами не только молитвы, но социальной деятельности, помощи нуждающимся».
ИА «Стекломой» рассказывает, как локальный протест стал событием федерального значения и спровоцировал реальную гражданскую активность:
«Люди вдруг массово озаботились судьбой окружающего пространства, того самого, которое они видят изо дня в день, и которое у нас в стране не принято ценить и отстаивать.<...> Отдельного внимания заслуживает работа уральских СМИ. Такого количества репортажей с чуть не поминутно задокументированными действиями, интервью, фото-видео материалами редко где увидишь. Работа СМИ – ключевой момент преображения местечкового, месяцами тянущегося вялого недовольства, в мощный федеральный инфоповод».
«НЕЗЫГАРЬ» пишет:
«По Екб интересно, что все внутренние соцопросы говорили: при референдуме большинство выскажется за строительство храма. Но референдум - это еще и дискуссия. И ее надо уметь организовать и вести. Но что же вам, Куйвашев и компания, было не организовать этот городской референдум? Региональная власть каждый раз наступает на грабли».
«Всевидящее око» после слов Путина о необходимости опроса написало:
«Слишком многие у нас без слов Путина проделать элементарные вещи в рамках своих обязанностей не способны. А ведь проделай их - может, до федерального скандала и Путина дело бы и вовсе не дошло».
«Бойлерная» отмечает:
«Это редкая уступка со стороны властей, но обольщаться не надо. Накал страстей в Екате будет точно стоить карьеры Куйвашеву, но без местных активистов этого бы просто не было. Теперь вопрос в том, кто будет проводить опрос и как его будут считать».
«РосСкандал» оценивает решение мэра Красноярска, который с оглядкой на уральские события отказал в разрешении на аналогичное строительство храма в сквере:
«Правильный мэр. Гражданское согласие будет там, где власть слышит голос земляков».
Победный ливень
9 мая традиционно по всей России прошло празднования Дня Победы. «Бессмертный полк», ставший главным гражданским атрибутом праздника, продолжил шествие во всех регионах с портретами родных-участников войны. В столице 700-тысячную колонну не смог остановить ни ливень, ни ветер с грозой.
«Мышь в овощном» пишет:
«Девятое мая это не только настоящий день независимости. Девятое мая еще и единственный национальный народный праздник. Потому что всем, за редким исключением понятно, что отмечают они коллективный, всеобщий вклад своих собственных дедов и прадедов в то, что что все живы и имеют возможность радоваться весне каждый день. Праздник победившей жизни, творцом победы которой является наш собственный народ и его колоссальная жертва».
«Политрук 2.0» пишет:
«Самое печальное, что может произойти с нашим восприятием Победы и того, что ей предшествовало, это утрата сопричастности, победа формализма над памятью и ощущениями под кожей. Пока глыба этого тяжелого Дня живёт у нас под кожей. Те, у кого её нет, уже не совсем мы. Хуже/лучше, но не мы. Но если станет всё равно, радоваться или плакать в этот день, показывать оружие или запускать воздушные шары, то и нас как нации может не стать.Поэтому пусть этот праздник навсегда останется самым живым, болезненным и вызывающим горячий отклик».
«АДЕКВАТ» напоминает, что живых свидетелей Победы с каждым годом остается все меньше:
«75 тысяч ветеранов осталось в России. И, наверное, примерно столько же по всему остальному Союзу. Из каждых ста солдат, встретивших Победу, с нами сейчас один. Живите долго-долго. Постараемся всегда быть достойными вас».
«Мракобор» призывает родителей рассказывать детям о войне и победе:
«Рассказывайте про то, что в этот день принято РАДОВАТЬСЯ - потому что в 1945 году даже жители Ленинграда, перенёсшие страшнейшие ужасы войны, танцевали, пели и радовались - радовались тому, что этот казавшийся непрекращающимся ужас наконец закончен. Что война позади. Что народ одолел нападавшего врага, и дальше будет лучше. <...>Если детям об этом, о войне, не будете рассказывать вы, их родители, им о противоположном расскажут подкупленные историки, блогеры, любы соболи и прочая шантрапа - про «война - ужасно», «бедные немцы» и прочее. И тогда все мы, и вы в том числе, будете оплёваны вашими же потомками».
«Мюсли вслух» указывают, что среди республик бывшего СССР, в Узбекистане, Эстонии и Украине существуют государственные запреты и препятствия к празднованию 9 мая:
«Нам никто не запрещает праздновать День Победы, носить георгиевские ленты и даже портреты погибших родственников. Мы с вами, дорогие читатели, счастливчики, хотя нечасто об этом вспоминаем. С Днём Победы, друзья!».
Смерть Доренко
В День Победы погиб журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Ему было 59 лет. Мотоцикл Доренко потерял управление и упал, когда водителю стало плохо и он потерял сознание. Официальная причина смерти — разрыв аорты. 17 мая состоялось прощание с журналистом. Похороны были отложены из-за скандалов между родственниками.
Телеведущая Тина Канделаки пишет:
«Сережа перерос оба века. Первым из нас. Он был лучшим ведущим программы «Время» в 20 веке, он стал лучшим в Телеграме 21 века. Он — последний из профессии по-настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово. Ушел 9 мая. В День Победы, успев взглянуть на мирное небо и еще раз предупредив о хрупкости мира. Не верю я, Серега, что ты сейчас над нами не смеешься. А город-то осиротел без тебя мгновенно».
Политолог Алексей Чеснаков:
«Доренко был бесконечно талантлив. Профессионален. Последователен. Надежен. Когда говорил да, это значило - да. Нет, значило - нет. Без вариантов. На чужое не претендовал, своего не уступал. Знал цену себе и другим. Редкие качества для людей этого времени».
«РИАN» отмечает:
«Сергей Доренко был настоящей легендой журналистики и акулой в профессии. Одни его любили, другие ненавидели, но ему, кажется, было плевать — он шёл собственным путем».
Писатель Сергей Минаев обращается к погибшему журналисту в траурном посте:
«Сейчас многие пишут о том, что если бы тебе предложили выбрать из всех смертей, ты бы предпочел умереть на мотоцикле, в День Победы, как и вышло. Но я уверен, что ты бы посмеялся в ответ. Сказал бы «что за дешевый символизм». Ты вообще был весь про жизнь. Про безумный пульс, про энергетику. Каждый твой эфир — День Победы. Победы над собой, над временем, и над врагами, коих ты научился доставать из самых глубоких нор».
Радиоведущий Алексей Венедиктов публикует в канале «aavst» текст под заголовком «Смерть Портоса»:
«Сергей Доренко – очевидный Портос. Огромный, крикливый, тщеславный, временами наивный. Все, что он хотел – баронский титул. Нет, деньги и поместья, конечно, тоже не лишнее, но блестящая перевязь, бьющая в глаза, пусть даже под плащом драная кожа, все-таки важнее. Он должен быть заметен в толпе благодаря шляпе с огромными перьями, алому плащу, громогласному крику и задиристости. Доренко – Портос. И совсем неважно, кому служить формально – Мазарини, Железной Маске, Березовскому, Путину, Эрнсту – в конечном итоге он служит сам себе. Потому что не за страх и не за совесть – за баронство и герб».
Кристина Потупчик в канале «Полный П» реагирует на посмертные мытарства тела покойного из-за скандала между родными:
«Очень некрасивая история со стороны дочерей Доренко. Переходят все границы, используют гибель отца для сведения каких-то мелочных личных счетов <...> Вскрытие проведено, причина смерти установлена, сомнений в естественных причинах у врачей нет и не было».
Воровство в космических масштабах
Руководитель Следственного Комитета Александр Бастрыкин сообщил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе». Также обсуждалось бегство за границу директора НИИ космического приборостроения Юрия Яскина.
«Кремлевский мамковед» отмечает:
«То, что «Роскосмос» представляет из себя черную дыру для бюджетных денег – догадывались все, но что она настолько бездонная – знали немногие. По крайней мере, размеры хищений в ведомстве Дмитрия Рогозина поразили даже опытного в таких делах главу СКР Бастрыкина».
«Мейстер» видит корень проблем Роскосмоса в неэффективной форме управления:
«Вскрытый «Коммерсантом» скандал в НИИ космического приборостроения <...> еще одно проявление системных проблем «Роскосмоса». Про Яскина даже не скажешь «понабрали по объявлениям» — он проработал в НИИ КП свыше 20 лет и прошел по карьерной лестнице от инженера-исследователя до генерального директора. Сколько еще скандалов должно произойти, чтобы руководство страны задумалось о вреде госмонополии и упростило доступ частных компаний в космическую отрасль?».
«Небрехня» пишет о беглеце:
«Ну, а если умудрился удрать, то это уже вопрос к Лубянке. Как говорится, тщательней надо с господами бандитами, ведь космос – это вам не банк и не пенсионный фонд. Тут долгие десятилетия формировались хазы и малины. Тут от воровства до госизмены путь не долог».
«Медиатехнолог» развивает тему госизмены:
«Коллеги из некоторых каналов, кстати, даже связали столь поспешный отъезд Яскина с его визитами в американское посольство, предположив, что Греция в таком случае вовсе не конечный пункт назначения российского ученого».
«ОПЕР слил» также реагирует на заявление главы Следственного комитета о пятилетней разработке Роскосмоса:
«Старость. Пять лет работать и всех упустить. Акела уже не тот».
США пошлит Китаю. Причем здесь Путин?
США увеличили пошлины на китайский импорт с 10% до 25%. Это произошло несмотря на многомесячный переговорный процесс, в ходе которого стороны заявляли о положительной динамике. Эксперты предполагают дальнейшее увеличение пошлин. Это негативно отразится на экономическом росте обеих держав и окажет влияние на мировую экономику.
Канал «Экономика» пишет:
«Торговая война США с Китаем ещё не перешла в активную фазу, но уже экономические показатели последнего начали падать. Рост экономической активности в Китае в апреле замедлился в результате сдержанного роста промышленного производства, инвестиций и розничных продаж. <...> Экономисты считают, что на фоне напряженных торговых отношений с США власти Китая усилят меры, направленные на стабилизацию своей экономики».
«ТОП Бизнес» отмечает, что взаимные пошлины двух стран привели к падению на всех фондовых рынках — помимо американских компаний, на конфликт отреагировали также биржевые площадки Европы, Азии и России:
«Российские биржи завершили торги в минусе: к оттоку спекулятивного капитала с развивающихся рынков прибавилась негативная динамика сырьевых товаров, что снижает рентабельность отечественных экспортеров».
Автор канала «bitkogan», инвестбанкир Евгений Коган отмечает:
«Рыночные игроки уже настолько задерганы словоохотливым президентом, что ежеминутно с опаской обновляет страницы с его твиттером – как бы чего не ляпнул. Все мы заложники настроения Big Do. Вчера вот, например, Донни был благодушен и назвал ситуацию с Китаем «мелкой ссорой». Что-то скажет сегодня? Или не скажет? Понимания нет, поэтому не предпринимаю пока никаких активных действий».
В самом Китае даже мелкие предприниматели активно увлечены противостоянием и устраивают акции в духе российских ответов на американские санкции, когда Бараку Обаме запрещали вход в провинциальные кафе.
«Война крепчает. Где-то в Китае. Ресторан, обложивший 25% пошлиной американских туристов»,
- пишет канал «Китайская угроза» под фотографией заведения.
В телеграм активно обсуждали, чью сторону стоит занять России в этом противостоянии, но «Мастер пера» уже все расшифровал в лучших традициях кремленологии - по кроссовкам президента:
«Путин в кроссовках NB made in USA – это сигнал китайским партнерам о необходимости прислушаться к призыву Трампа и перевести китайское производство, в том числе и спортивной обуви, в США. Президент мог бы надеть кроссовки NB китайского производства, если бы хотел послать сигнал поддержки и солидарности партнерам в КНР. Но он предпочел американскую обувь, что само по себе знаковое явление перед встречей с Помпео и ожидаемым июньским саммитом с Трампом».
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