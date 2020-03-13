Холод, метель и гололед ждет москвичей на выходных
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на ближайшие дни.
Предстоящие выходные в столичном регионе будут прохладными в связи с прохождением активного циклона. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Погода будет ветреной, с порывами до 17 м/с. Направление ветра поменяется с юго-западного на северо-западное. Вместе с ним в столичный регион будет поступать более холодная воздушная масса, температура станет отрицательной. В субботу будет еще и низкое атмосферное давление, ночью 0°С… +2°С, по области до +4°С, местами небольшие осадки. Днем максимальная температура +6°С, к концу дня понижение до -2°С, по области до -6°С. Ожидается дождь, переходящий в снег и сильный ветер. Атмосферное давление будет расти. Ночью похолодает в Москве до -6°С, по области до -9°С. Местами метель, в большинстве районов пройдет снег», - сказала она.
Метеоролог сообщила, что после холодных выходных в столичный регион тепло вернется не сразу.
«В воскресенье температура в Москве останется отрицательной -2°С… 0°С, по области от -5°С до 0°С, большой снег, местами метель, сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица. Автомобилистам и пешеходам нужно быть особенно внимательными. В понедельник ночью будет холодно. Похолодает к утру в Москве до -9°С, по области до -12°С. Днем потеплеет до + 6°С. Без осадков, местами ветер до 15 м/с. После возрастет вероятность осадков, будет облачно», - добавила она.
Сообщается, что в пятницу более двухсот деревьев уже повалено в Москве шквалистым ветром, повреждения получили около полусотни автомобилей. Кроме того, повреждена крыша 12 строений, зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи.
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