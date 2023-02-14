Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты
Херсонская область с 1 марта перейдет на российские стандарты помощи и поддержки населения. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании «Таврия».
По словам политика, все действующие в РФ программы начнут разворачиваться в Херсонской облати, таким образом население получит возможность «жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно».
Сальдо указал, что переход на российские соцстандарты помощи и поддержки граждан подразумевает много направлений.
«Пенсионные выплаты, социальные выплаты, в том числе при рождении ребенка, материнский капитал, материальная поддержка нуждающейся категории граждан, которые не мог сами себя обеспечить, многодетных семей», — пояснил врио губернатора.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российские стандарты социальной защиты начнут действовать во всех новых регионах РФ с 1 марта, напоминает телеканал «360».
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