Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты

По словам политика, все действующие в РФ программы начнут разворачиваться в Херсонской облати, таким образом население получит возможность «жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно».

Сальдо указал, что переход на российские соцстандарты помощи и поддержки граждан подразумевает много направлений.

«Пенсионные выплаты, социальные выплаты, в том числе при рождении ребенка, материнский капитал, материальная поддержка нуждающейся категории граждан, которые не мог сами себя обеспечить, многодетных семей», — пояснил врио губернатора.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российские стандарты социальной защиты начнут действовать во всех новых регионах РФ с 1 марта, напоминает телеканал «360».

