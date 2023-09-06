Хамовнический суд Москвы продлил арест Беркович и Петрейчук до 4 ноября
Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 4 ноября, сообщает ТАСС.
Суд руководствовался при вынесении такого решения тем, что, находясь на свободе, обвиняемые в оправдании терроризма, могут помешать расследованию
Задержаны Беркович и Петрийчук были в мае 2023 года. Поводом стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», в основе которой рассказ о россиянках, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров возмутился арестом Беркович и Петрийчук, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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