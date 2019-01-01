Гусев назвал победой гражданского общества прекращение дела Голунова

Уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова было прекращено «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления». Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Главред «Московского комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев в эфире НСН поделился своим мнением об исходе дела Голунова.

«Это реальная победа гражданского общества. Это единство журналистского сообщества, это общая точка зрения на неправомерные действия силовых структур. Все вместе это дало свой эффект. На мой взгляд, это очень убедительная победа гражданского общества. Мне кажется, мы должны вот так отстаивать свои интересы – четко, мирно, в то же время с требованиями решить вопрос по закону», - сказал он.

По мнению Гусева, возглавлявшего Общественный совет при МВД в 2013-2017 годах, глава ведомства повел себя правильно.