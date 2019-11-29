ГУМ-каток торжественно откроют 29 ноября

В рамках открытия на катке известная фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», премьера которого ожидается 27 декабря. Также на катке выступят фигуристы Алина Загитова и Петр Чернышёв.

Отмечается, что это 14-й сезон работы катка. Его приурочили к 55-летию программы «Спокойной ночи, малыши!», подобрав соответствующее оформление катку.

Начиная с 30 ноября каток будет работать каждый день с 10:00 до 23:30. Закрытие сезона ожидается 1 марта.



