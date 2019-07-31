Губернатор Иркутской области назвал безответственными слова об «экологическом Чернобыле»

По его словам, предприятие, представляющее собой источник опасных отходов, закончило свою работу более 40 лет назад, и ему не известно, почему никто из его предшественников на посту губернатора региона не вёл работу по их утилизации. «Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — заверил Левченко.

На данный момент, по его словам, согласован проект по утилизации отходов, его стоимость составляет 1,5 миллиарда рублей. Регион обратился в Минприроды за помощью в софинансированни, однако официального ответа пока не получил, отмечает телеканал «360».

Напомним, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что для рекультивации территории обанкротившегося завода «Усольехимпром» необходима госпрограмма. В противном случае регион ожидает «экологический Чернобыль». В эфире НСН экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин рассказал, в какие суммы обойдётся региону решение этой проблемы, и чем чревато бездействие властей.

