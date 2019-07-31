Губернатор Иркутской области назвал безответственными слова об «экологическом Чернобыле»
Безответственными назвал слова об «экологическом Чернобыле» губернатор Иркутской области Сергей Левченко, пишет РБК. Таким образом он отреагировал на высказывание главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, сравнившей утечки особо опасных веществ с закрытого завода «Усольехимпром» с катастрофой в Чернобыле.
«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно», — заявил губернатор.
По его словам, предприятие, представляющее собой источник опасных отходов, закончило свою работу более 40 лет назад, и ему не известно, почему никто из его предшественников на посту губернатора региона не вёл работу по их утилизации. «Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — заверил Левченко.
На данный момент, по его словам, согласован проект по утилизации отходов, его стоимость составляет 1,5 миллиарда рублей. Регион обратился в Минприроды за помощью в софинансированни, однако официального ответа пока не получил, отмечает телеканал «360».
Напомним, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что для рекультивации территории обанкротившегося завода «Усольехимпром» необходима госпрограмма. В противном случае регион ожидает «экологический Чернобыль». В эфире НСН экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин рассказал, в какие суммы обойдётся региону решение этой проблемы, и чем чревато бездействие властей.
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