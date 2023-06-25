Губернатор Гусев: ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области
Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном режиме, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, после окончательного разрешения ситуации будут снять все ограничения. Об этом он пообещал сообщить позже, как и о мерах устранения ущерба.
В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.
Уже восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Ситуация в регионе стабилизировалась, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru