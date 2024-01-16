GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в сентябре 2024 года

Украинский разработчик игр GSC Game World сообщил о новой дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Во вторник, 16 января, компания опубликовала короткий ролик в своем YouTube-канале. В конце появилась дата релиза игры — 5 сентября 2024 года.

В GSC Game World заявили, что дата окончательная. Разработчики открыли предзаказ к игре.

Выход новой части S.T.A.L.K.E.R. неоднократно переносился. Изначально разработчики обещали релиз в 2021 году.

В марте 2022-го GSC Game World приостановила разработку. Тогда же Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской компании, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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