Греф: ИИ можно задействовать в госуправлении
Искусственный интеллект не берет взяток и объективен, поэтому его можно задействовать в принятии ряда решений в вопросах государственного управления. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
По его словам, чиновников не удастся заменить там, где при принятии решений необходимо учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные потребности и свойства человека.
Греф отметил, что искусственный интеллект отлично справится там, где есть базы данных.
По его мнению, люди в будущем чаще будут работать в сферах, где требуются когнитивные навыки, что позволит ускорить развитие экономики, науки и социальной сферы.
Ранее Греф заявил, что опасается, что Россия может не попасть в клуб держав в области ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru