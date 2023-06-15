Греф: ИИ можно задействовать в госуправлении

По его словам, чиновников не удастся заменить там, где при принятии решений необходимо учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные потребности и свойства человека.

Греф отметил, что искусственный интеллект отлично справится там, где есть базы данных.

По его мнению, люди в будущем чаще будут работать в сферах, где требуются когнитивные навыки, что позволит ускорить развитие экономики, науки и социальной сферы.

Ранее Греф заявил, что опасается, что Россия может не попасть в клуб держав в области ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

