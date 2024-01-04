Гражданство РФ смогут получить украинцы, до 2014 года жившие в Крыму
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство смогут получить украинцы, до 2014 года жившие в Крыму или Севастополе.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что претендовать на паспорт России смогут иностранцы и лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на полуострове до 18 марта 2014 года.
Также указ предоставляет возможность получить гражданство РФ украинцам, имеющие право на проживание в России, либо являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников.
Кроме того, стать гражданами России теперь смогут лица, которые подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, в том числе если из республики были высланы их родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги.
Получить российский паспорт на основании нового указа могут также граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство Советского Союза.
Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, и членов их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru