Госзнак заявил о защите купюр от бактерий и вирусов

Современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам. С таким заявлением выступили в Гознаке. Также там подчеркнули, что при изготовлении банкнотной бумаги, на которой печатаются российские купюра, используются специальные добавки с биоцидными свойствами. Именно по этой причине вероятность присутствия вирусов или инфекций на банкнотах, которые передаются от Гознака в Центробанк, минимальна.

Однако при этом в Гознаке отмечают, что не работают с банкнотами, которые находятся в обращении, и не занимаются обработкой или дезинфекцией этих купюр. Специалисты настаивают на том, что наиболее очевидная рекомендация – с точки зрения профилактики и защиты при обращении с банкнотами — это тщательное и регулярное мытьё рук.