Госзнак заявил о защите купюр от бактерий и вирусов
Современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам. С таким заявлением выступили в Гознаке. Также там подчеркнули, что при изготовлении банкнотной бумаги, на которой печатаются российские купюра, используются специальные добавки с биоцидными свойствами. Именно по этой причине вероятность присутствия вирусов или инфекций на банкнотах, которые передаются от Гознака в Центробанк, минимальна.
Однако при этом в Гознаке отмечают, что не работают с банкнотами, которые находятся в обращении, и не занимаются обработкой или дезинфекцией этих купюр. Специалисты настаивают на том, что наиболее очевидная рекомендация – с точки зрения профилактики и защиты при обращении с банкнотами — это тщательное и регулярное мытьё рук.
Накануне НСН писала, что наличные деньги – один из способов передачи COVID-19. Об этом заявили в пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют также минимизировать использование пластиковых карт и переходить на бесконтактные платежи. Кроме того, на сайте Роспотребнадзора были изложены 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Они предполагают, что гражданам следует воздерживаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа; избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ; тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми; дезинфицировать гаджеты и оргтехнику; воздержаться от тесных объятий и рукопожатий; пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
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