Гозмана заочно арестовали по делу о фейках о российской армии
Столичный Гагаринский суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте общественного деятеля, напоминает Ura.ru.
«Суд постановил ... избрать в отношении Гозмана меру пресечения в виде заключения под стражу», — объявил судья.
Срок ареста Гозмана исчисляется с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания в РФ.
Против политика возбудили уголовное дело о публичном распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Разбирательство было начато после размещения Гозманом постов в соцсетях с искаженными утверждениями о российских властях и Вооруженных силах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru