Гозмана заочно арестовали по делу о фейках о российской армии

Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте общественного деятеля, напоминает Ura.ru.

«Суд постановил ... избрать в отношении Гозмана меру пресечения в виде заключения под стражу», — объявил судья.

Срок ареста Гозмана исчисляется с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания в РФ.

Против политика возбудили уголовное дело о публичном распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Разбирательство было начато после размещения Гозманом постов в соцсетях с искаженными утверждениями о российских властях и Вооруженных силах.

