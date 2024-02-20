Гозмана заочно арестовали по делу о фейках о российской армии

Столичный Гагаринский суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат: суд снова арестовал политика Гозмана* на 15 суток

Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте общественного деятеля, напоминает Ura.ru.

«Суд постановил ... избрать в отношении Гозмана меру пресечения в виде заключения под стражу», — объявил судья.

Срок ареста Гозмана исчисляется с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания в РФ.

Против политика возбудили уголовное дело о публичном распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Разбирательство было начато после размещения Гозманом постов в соцсетях с искаженными утверждениями о российских властях и Вооруженных силах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИноагентыАрестСудМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры