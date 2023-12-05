Гости выставки «Здравоохранение-2023» смогут сфотографировать радужную оболочку глаза
Посетители выставки «Здравоохранение-2023» на стенде «Швабе» смогут сделать снимок радужной оболочки своего глаза.
Получить детальное изображение поможет щелевая лампа ЛС-01-«Зенит», произведенная на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Она предназначена для стереоскопического наблюдения и исследования конъюнктивы, роговицы, радужки, хрусталика и склеры. Получаемые изображения отличаются высоким разрешением и глубокой резкостью.
Лампа дополнительно оснащена системой фотодокументирования результатов обследования врачей, которая позволяет детально рассмотреть переднюю часть глазного яблока человека.
«Щелевая лампа – незаменимый инструмент в офтальмологической диагностике. Эта продукция помогает выявлять глаукому, катаракту, дистрофические изменения роговицы и другие заболевания. На выставке предлагаем посетителям ознакомится с прибором лично», – рассказал замглавы «Швабе» Лев Борисов.
Выставка «Здравоохранение-2023» организована в рамках форума «Российская неделя здравоохранения», которая проходит с 4 по 8 декабря в Москве. Помимо продукции КМЗ холдинг «Швабе» представляет больше 20 разработок современной медицины от Уральского оптико-механического завод им. Э. С. Яламова, Лыткаринского завода оптического стекла, Новосибирского приборостроительного завода, Загорского оптико-механического завода, ГНЦ РФ НПО «Орион», Московского завода «САПФИР» и компании «Швабе-Москва».
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