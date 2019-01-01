ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин могут принять в конце 2019 года

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на автомагистралях со 110 до 130 км/ч, могут ввести уже через полгода, рассказал ТАСС заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.

Ранее стало известно, что документ разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт.

