Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Госдума приняла в третьем окончательном чтении два закона, которые предполагают ужесточение ответственности за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов.
Как пишет РИА Новости, в частности, за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных документов, а также штампов, печатей и бланков устанавливается уголовная ответственность. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.
Кроме того, согласно поправкам, предоставление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного, влечет за собой штраф в размере до 5 тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч для должностных лиц, отмечает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что начать использовать электронные паспорта россияне смогут через четыре года. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в настоящее время срок перехода запланирован на 2023-ий. А это на два года раньше, чем предполагалось изначально.
Отмечается, что модель документа уже согласована: электронный паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту. В нём будет содержаться та же информация, что и в нынешнем бумажном. Кроме того, туда добавятся данные о водительских правах и СНИЛС. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный, отмечает Свободная пресса.
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