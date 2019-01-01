Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Госдума приняла в третьем окончательном чтении два закона, которые предполагают ужесточение ответственности за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов.

Как пишет РИА Новости, в частности, за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных документов, а также штампов, печатей и бланков устанавливается уголовная ответственность. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

Кроме того, согласно поправкам, предоставление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного, влечет за собой штраф в размере до 5 тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч для должностных лиц, отмечает РИА ФАН.