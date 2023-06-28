Госдума согласилась отменить запрет на привлечение школьников к труду без согласия родителей

По мнению авторов инициативы, изменить закон «Об образовании» необходимо «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции».

Законопроект предусматривает обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду. Параллельно поправки отменяют существующий запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, что обязательный общественно полезный труд - это, например, высадка деревьев или цветов на территории образовательного учреждения, оформление класса, помощь в библиотеке.

Ранее В Госдуму внесли законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, сообщает RT.

