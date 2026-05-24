Госдума рассмотрит законопроекты о повышении пошлин для мигрантов
В Государственной думе рассмотрят законопроекты о существенном повышении государственных пошлин для иностранных граждан. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Согласно инициативам, размер пошлин вырастет в несколько раз. При оформлении российского гражданства пошлина может увеличиться в 12 раз - с 4200 до 50 000 рублей. При получении разрешения на временное проживание - в восемь раз (с 1920 до 15 000 рублей), а вида на жительство - в пять раз (с 6000 до 30 000 рублей). Кроме того, планируется ввести пошлину в размере 15 000 рублей за выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного специалиста.
Володин отметил, что данные меры направлены на упорядочение миграционной сферы и обеспечение дополнительных поступлений в бюджет. По прогнозам, ежегодный объём доходов может составить около 15 млрд рублей.
В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится 10 законодательных инициатив по вопросам миграции. С 2024 года в этой сфере уже принято 22 федеральных закона, что позволило сформировать полноценную правовую базу для регулирования миграционных процессов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
