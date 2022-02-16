Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки в первом чтении

В документе, в частности, усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Кроме того, в статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

Также в законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки. Оно соответствует Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года, подчеркнул Крашенинников.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, который позволит уточнить понятие пыток, а также увеличит за них степень ответственности. Правительство Российской Федерации поддержало проект закона. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы.

