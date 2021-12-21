Госдума приняла закон об удаленном участии в судебном процессе
Госдума на заседании приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает возможность удаленного участия в судебном процессе.
Согласно законопроекту, причастные к процессу лица смогут принимать участие в судебном заседании с помощью использования системы веб-конференции. Суд также может отказать в использовании удаленного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом разбирательстве.
Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что адвокатское сообщество возмущено попыткой Минюста контролировать прием в адвокатуру и желанием получить право оспаривать решение советов палаты.
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