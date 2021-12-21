Госдума приняла закон об удаленном участии в судебном процессе

Согласно законопроекту, причастные к процессу лица смогут принимать участие в судебном заседании с помощью использования системы веб-конференции. Суд также может отказать в использовании удаленного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом разбирательстве.

Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что адвокатское сообщество возмущено попыткой Минюста контролировать прием в адвокатуру и желанием получить право оспаривать решение советов палаты.

