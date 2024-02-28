Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Москвичи пожертвовали на благотворительность более 100 млн рублей через mos.ru Информацию с адресами избирательных участков начнут размещать на подъездах в Москве с 5 марта МФЦ «Хамовники» открылся после ремонта Суд оштрафовал троих молодых людей за драку в метро Москвы Более 375 тысяч человек посетили дома-музеи и мемориальные квартиры столицы