Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов
28 февраля 202412:22
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
Авторами выступили 395 депутатов нижней палаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением «Новых людей».
Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru