Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов.

В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Авторами выступили 395 депутатов нижней палаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением «Новых людей».

Также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. Инициатива рассчитана на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, говорится в пояснительной записке к закону.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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