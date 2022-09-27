Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных

Депутаты Госдумы приняли во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту, сообщает ТАСС.

Новые поправки в Трудовой кодекс РФ предусматривают приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы.

При этом период приостановления действия трудового договора будет засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.

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Кроме того, за ними будут сохранены социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора.

Члены семей военнослужащих также получат дополнительные гарантии, в том числе преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Если у мобилизованного работника есть дети до 14 лет, то работодатель не сможет без согласия привлекать их мать или отца к сверхурочным, ночным работам, к командировкам, к работе в выходные и праздничные дни.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СотрудникиМобилизацияЗаконопроектГосдума
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