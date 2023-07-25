Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей

При этом отмечается, что если нарушение было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, то штраф будет составлять 1,5 тысячи рублей. Так, изменение вносится в часть 5 статьи 11.1 КоАП РФ.

На сегодняшний день проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

