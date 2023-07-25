Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
25 июля 202312:51
Госдума приняла закон о повышении штрафов со 100 до 500 рублей за переход железнодорожных путей в неположенных местах.
При этом отмечается, что если нарушение было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, то штраф будет составлять 1,5 тысячи рублей. Так, изменение вносится в часть 5 статьи 11.1 КоАП РФ.
На сегодняшний день проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru