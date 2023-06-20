Госдума приняла закон о наказании за нарушение военного положения

Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками в КоАП о наказании за нарушение режима военного положения, передает РИА Новости.

Так, физическим лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 30 суток, а должностные лица в случае нарушения могут получить арест до 30 суток или штраф до двух тысяч рублей. Уточняется также, что действия, совершенные с использованием транспортного средства, повлекут возможность его конфискации.

Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости

В первоначальной редакции проекта авторы предлагали ввести штрафы для перевозчиков, чьи транспортные средства перемещаются без карты маршрута. Сейчас их арестовывают, однако расходы на их транспортировку, хранение ложатся на местные бюджеты.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. 29 мая Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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