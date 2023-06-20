Госдума приняла закон о наказании за нарушение военного положения

В первоначальной редакции проекта авторы предлагали ввести штрафы для перевозчиков, чьи транспортные средства перемещаются без карты маршрута. Сейчас их арестовывают, однако расходы на их транспортировку, хранение ложатся на местные бюджеты.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. 29 мая Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

