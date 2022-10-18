Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об установлении универсального пособия на детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Речь идёт о выплате, которая объединит, в том числе пособия при рождении или усыновлении ребёнка и до достижения им трёх лет, на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, а также пособия нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.
«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», - говорится в пояснительной записке.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на универсальное пособие для семей с детьми будет направлено 1,7 трлн рублей, сообщает RT.
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