Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей

Речь идёт о выплате, которая объединит, в том числе пособия при рождении или усыновлении ребёнка и до достижения им трёх лет, на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, а также пособия нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», - говорится в пояснительной записке.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на универсальное пособие для семей с детьми будет направлено 1,7 трлн рублей, сообщает RT.