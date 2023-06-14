Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии
14 июня 202318:43
Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях комплектования войск нацгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его автор Александр Хинштейн.
В частности, проект предлагает направлять по мобилизации бывших росгвардейцев в их родное ведомство: и не только на военную, но и на полицейскую службу.
Также устанавливается возможность заключать контракты до года на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru