Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии

В частности, проект предлагает направлять по мобилизации бывших росгвардейцев в их родное ведомство: и не только на военную, но и на полицейскую службу.

Также устанавливается возможность заключать контракты до года на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.

