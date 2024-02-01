Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве больниц продавать лекарства

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который дает участковым больницам право на розничную продажу лекарств.

Речь идет о сельских больницах, которые могут существенно улучшить доступ населения к лекарствам. Отмечается, что в отдаленных населенных пунктах открывать аптеки зачастую невыгодно.

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Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. В частности, за год количество торговых позиций упало на 11%, а наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей.

Выпуск дешевых лекарств становится нерентабельным для производителей, однако радует, что сегодня практически любой препарат можно заменить более доступными аналогами. Об этом «Радиоточкое НСН» заявила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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