Госдума предложила ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

Поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Как отмечает депутат, дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. «Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений».

Зампред отмечает, что в играх есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а «американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества».

Законопроект распространяется только на пропаганду, люди, которые имеют нетрадиционную ориентацию, будут жить так, как жили раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

