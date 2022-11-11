Госдума предложила ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
В России могут ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы — первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.
Поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Как отмечает депутат, дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. «Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений».
Зампред отмечает, что в играх есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а «американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества».
Законопроект распространяется только на пропаганду, люди, которые имеют нетрадиционную ориентацию, будут жить так, как жили раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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