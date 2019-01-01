Госдума предлагает установить на станциях метро фонтанчики с водой
Фонтанчики с питьевой водой могут появиться на станциях столичной подземки. Как отмечает АГН «Москва», с таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Он отметил, что у всех пассажиров должна быть возможность получать питьевую воду бесплатно, если они едут в общественном транспорте, особенно в летнюю жару.
Власов подчеркнул, что, несмотря на всё большее количество современных вагоны с кондиционером, остается необходимость подумать над созданием более комфортных условий передвижения в городском транспорте, особенно для пассажиров пожилого возраста.
В конце июня НСН писала, что на 12 станциях Московского центрального кольца, а также на всех наземных станциях столичной подземки из-за аномальной жары начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщалось в официальном Twitter-аккаунт московского метро.
Между тем, в Роспотребнадзоре отмечали, что во время летней жары россиянам рекомендуется пить больше воды. В питании, по словам специалистов, стоит отдать свое предпочтение фруктам, овощам и рыбе, а лучше и вовсе питаться легкими перекусами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»
- «Дело Голунова»: От должности отстранён глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО
- Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
- В ТЦ Тюмени произошла стрельба
- СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море