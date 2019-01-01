Госдума предлагает установить на станциях метро фонтанчики с водой

Фонтанчики с питьевой водой могут появиться на станциях столичной подземки. Как отмечает АГН «Москва», с таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Он отметил, что у всех пассажиров должна быть возможность получать питьевую воду бесплатно, если они едут в общественном транспорте, особенно в летнюю жару.

Власов подчеркнул, что, несмотря на всё большее количество современных вагоны с кондиционером, остается необходимость подумать над созданием более комфортных условий передвижения в городском транспорте, особенно для пассажиров пожилого возраста.