Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента

Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Кузнецов попросил президента России Владимира Путина дать поручение об объявлении 25 апреля Днем военного корреспондента.

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Накануне вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия заявила, что хочет основать фонд имени погибшего мужа, а также предложила отмечать 25 апреля, в день рождения Татарского, День военкора.

Главным делом фонда, считает она, должна стать премия в области военной публицистики и литературы, а день рождения мужа - национальный день военкора.

Ранее обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о случившемся, и каждый день «молится о здоровье» пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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