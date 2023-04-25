Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Кузнецов попросил президента России Владимира Путина дать поручение об объявлении 25 апреля Днем военного корреспондента.
Накануне вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия заявила, что хочет основать фонд имени погибшего мужа, а также предложила отмечать 25 апреля, в день рождения Татарского, День военкора.
Главным делом фонда, считает она, должна стать премия в области военной публицистики и литературы, а день рождения мужа - национальный день военкора.
Ранее обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о случившемся, и каждый день «молится о здоровье» пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru