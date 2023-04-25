Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента

Накануне вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия заявила, что хочет основать фонд имени погибшего мужа, а также предложила отмечать 25 апреля, в день рождения Татарского, День военкора.

Главным делом фонда, считает она, должна стать премия в области военной публицистики и литературы, а день рождения мужа - национальный день военкора.

Ранее обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о случившемся, и каждый день «молится о здоровье» пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

