Госдума подготовит поправки о полном запрете вейпов
4 апреля 202312:15
В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев РИА Новости.
По его словам, совет нижней палаты уже принял такое решение накануне. Хамзаев добавил, что эти поправки могут внести в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
Накануне 67% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов в стране, сообщал ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян рассказала «Радиоточке НСН», что производители вейпов пытаются подкупить врачей.
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru