Госдума подготовит поправки о полном запрете вейпов

В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев РИА Новости.

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

По его словам, совет нижней палаты уже принял такое решение накануне. Хамзаев добавил, что эти поправки могут внести в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

Накануне 67% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов в стране, сообщал ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян рассказала «Радиоточке НСН», что производители вейпов пытаются подкупить врачей.

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ФОТО: Plonq
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