Госдума поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ

Депутат Госдумы на заседании в четверг поддержали поправку о возвращении серебряных медалей для выпускников школ в законопроекте о трудовом воспитании.

Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам.

Минпросвет раскрыл, сколько баллов даст серебряная медаль при поступлении в вуз

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в школы с нового учебного года. Он назвал это «приятной новостью» для школьников и их родитеелй. Заслуженный учитель России Лев Соболев заявил в беседе с НСН, что серебряная медаль должна давать школьникам преимущества при поступлении в вузы, тогда у детей будет стимул ее получить.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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