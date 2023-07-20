Госдума поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ

Депутат Госдумы на заседании в четверг поддержали поправку о возвращении серебряных медалей для выпускников школ в законопроекте о трудовом воспитании.

Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам.