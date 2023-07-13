Госдума ограничила перевозку никотиносодержащей продукции по стране
Госдума ограничила перемещение гражданами России никотиносодержашей продукции по территории страны.
Таким образом, теперь одному совершеннолетнему человеку нельзя перевозить более 200 сигарет, 200 устройств для нагревания табака, 50 сигар (сигарилл) и более 250 граммов табака.
Вдобавок, нельзя перевозить более пяти единиц никотинсодержащей продукции объемом более 20 мл никотинсодержащей жидкости или весом более 250 граммов.
Ранее Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в беседе с НСН рассказала о пагубном влиянии синтетического никотина, который содержится в жидкости для вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru