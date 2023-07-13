Госдума ограничила перевозку никотиносодержащей продукции по стране

Госдума ограничила перемещение гражданами России никотиносодержашей продукции по территории страны.

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Таким образом, теперь одному совершеннолетнему человеку нельзя перевозить более 200 сигарет, 200 устройств для нагревания табака, 50 сигар (сигарилл) и более 250 граммов табака.

Вдобавок, нельзя перевозить более пяти единиц никотинсодержащей продукции объемом более 20 мл никотинсодержащей жидкости или весом более 250 граммов.

Ранее Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в беседе с НСН рассказала о пагубном влиянии синтетического никотина, который содержится в жидкости для вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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