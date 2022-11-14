Госдума одобрила проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению проект о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. Законопроект подготовлен группой сенаторов и депутатов Госдумы.
В перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства войдут случаи участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, а также в составе воинских формирований, участия в проведении контртеррористической операции, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.
Также судопроизводство предлагается приостанавливать по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.
Исключением для предоставления приостановки судопроизводства, по замыслу авторов инициативы, станут алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей, а также исполнение обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
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