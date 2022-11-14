Госдума одобрила проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению проект о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. Законопроект подготовлен группой сенаторов и депутатов Госдумы.

В перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства войдут случаи участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, а также в составе воинских формирований, участия в проведении контртеррористической операции, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.