Госдума одобрила проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению проект о приостановке судебного производства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. Законопроект подготовлен группой сенаторов и депутатов Госдумы.

В перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства войдут случаи участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, а также в составе воинских формирований, участия в проведении контртеррористической операции, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.

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Также судопроизводство предлагается приостанавливать по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Исключением для предоставления приостановки судопроизводства, по замыслу авторов инициативы, станут алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей, а также исполнение обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроект
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