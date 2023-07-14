Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума одобрила законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания. Новый предельный возраст пребывания в запасе коснется солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Поправка также увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года.