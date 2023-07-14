Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума одобрила законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания. Новый предельный возраст пребывания в запасе коснется солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Поправка также увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года.

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Также стало известно, что депутаты, возможно, уже на следующей неделе рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Предложение о повышение возраста призыва в армии внёс глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года с целью повысить качество призывного контингента.

13 марта проект нормативного акта был внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Российская АрмияГосдума

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