Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе
Госдума одобрила законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания. Новый предельный возраст пребывания в запасе коснется солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Поправка также увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года.
Также стало известно, что депутаты, возможно, уже на следующей неделе рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Предложение о повышение возраста призыва в армии внёс глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года с целью повысить качество призывного контингента.
13 марта проект нормативного акта был внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru