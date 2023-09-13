Госдума может рассмотреть проект о Дне воссоединения с регионами 20 сентября

Госдума 20 сентября может рассмотреть законопроект об установлении Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Соответствующее решение думского комитета по обороне опубликовано в электронной базе палаты.

Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами

Ранее президент Владимир Путин внес в Думу законопроект, который предлагает установить в стране новую памятную дату — День воссоединения с новыми регионами, отмечающийся 30 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Предложить Совету Государственной Думы … включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 20 сентября ... для рассмотрения в первом чтении», — говорится в документе комитета.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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