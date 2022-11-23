Город выставил на торги два ёлочных базара на юго-западе Москвы
Москва выставила на торги права на размещение двух елочных базаров в юго-западном административном округе. Павильоны площадью 15 и 22,5 квадратных метра расположены в районах Обручевский и Теплый Стан. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Заявочные кампании продлятся до 25 ноября, аукционы пройдут в онлайн-формате 30 ноября на торговой площадке «Росэлторг». Победители торгов смогут в течение пяти лет в преддверии Нового года торговать елями, соснами и пихтами в период с 20 по 31 декабря. Площадки под елочные базары располагаются в местах ежедневных пеших маршрутов местных жителей, рядом с остановками общественного транспорта и торговыми центрами.
Павильоны будут выполнены из устойчивых металлических конструкций, облицованных деревянными рейками. Угловые модули можно многократно использовать и менять форму объекта в зависимости от потребностей продавца.
Ознакомиться с лотовой документацией по объектам, которые реализует столица, узнать больше о правилах проведения торгов можно на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» сейчас представлено более 3,8 тысячи объектов городской собственности.
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