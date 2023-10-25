«Русские не сдаются»: Отказ Steam от расчета в лирах объяснили гонением на Россию
Россияне найдут способ играть в компьютерные игры, не смотря на отказ Steam от расчета в аргентинских песо и турецких лирах, заявил НСН независимый эксперт Александр Кузьменко.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в эфире НСН назвал отказ игрового маркета Steam от расчета в аргентинских песо и турецких лирах продолжением гонения на все «российское».
Ранее стало известно, что американский Steam откажется от расчета в песо и лирах. В сервисе отметили, что разработчикам игр стало сложнее устанавливать и поддерживать цены на свой продукт «из-за изменчивости курса обмена валют в Аргентине и Турции».
«На мой взгляд, такие ограничения – не что иное, как продолжения гонений на российских игроков, да и вообще - всего русского из глобальных магазинов, потому что после начала спецоперации многие российские игроки, в том числе и из самой России, где были довольно гибкие цены на игры (можно было купить игры не за 60 долларов, а за 20 долларов), переключились на магазины других стран, где есть такая же гибкая политика. Самыми популярными странами стали Аргентина и Турция. Сейчас Steam, который является достаточно капиталистической корпорацией, это дело раскусил и, кажется, они не просто пытаются отменить платформу в Аргентине и в Турции, а продолжают отменять все русское. Русский человек не потеряется и все равно найдет тот магазин, где будут игры по доступным ценам, которые можно будет приобрести через серый рынок. Сориентируемся, разберемся, так или иначе игры все равно будут нашими. Не хотите продавать за те деньги, которые мы платим? Что ж, найдем способ покупать за те деньги, которые вы все еще принимаете», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин вступился за российских геймеров на фоне санкций, напоминает «Радиоточка НСН».
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