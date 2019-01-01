Общество
Сегодня вечером с Голунова, в отношении которого было прекращено уголовное дело, сняли электронный браслет.
Голунов пообещал помогать следствию
11 июня21:21
Корреспондент интернет-издания «Медузы» Иван Голунов пообещал продолжить журналистские расследования, а также всемерно помочь следствию разобраться с силовиками, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает «Интерфакс».
Сегодня вечером с Голунова, в отношении которого было прекращено уголовное дело, сняли электронный браслет.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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