Голунов пообещал помогать следствию

Корреспондент интернет-издания «Медузы» Иван Голунов пообещал продолжить журналистские расследования, а также всемерно помочь следствию разобраться с силовиками, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает «Интерфакс».