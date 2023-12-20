Голосование за «Молодежную столицу России» завершится 21 декабря
Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы объявил, что народное голосование за «Молодежную столицу России» завершится в 9:00 21 декабря.
В пресс-службе ведомства указали, что народное голосование - это последний этап конкурсной гонки. Поддержать российскую столицу и сделать её центром молодежи на 2024 год может каждый - отдать свой голос можно на сайте Дома молодежи.
Победителя конкурса, в котором кроме Москвы участвуют также Красноярск, Владивосток, Омск и Мурманск, объявят 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Доме молодежи в рамках Международной выставки-форуме «Россия».
Победителю будет предоставлено право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также дополнительного грантового конкурса для молодых горожан. Кроме того, этот город в течение всего года будет главным местом притяжения молодёжи со всей страны.
Ранее председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова заявила, что Москва – это город для молодежи, и именно в столице «молодые ребята создают уникальные проекты и развивают свои навыки в различных сферах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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