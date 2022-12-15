Голикова заявила о снижении смертности в России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за десять месяцев текущего года смертность в России снизилась на 19%, сообщает РИА Новости.
На форуме «Моя поликлиника» она отметила, что показатели постепенно возвращаются к доковидным.
«Несмотря на испытание ковидом, 2022 год для нас является годом, когда мы постепенно... возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19%», - сказала Голикова.
Она добавил, что по данному показателю Россию опередила Москва, где смертность снизилась на 25,5%.
Ранее заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина заявила, что из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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