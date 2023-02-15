Голикова заявила о снижении смертности в России
Смертность россиян в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она поблагодарила регионы за то, что страна «поступательно движется к снижению смертности». Голикова отметила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла на 2,5 года - на сегодняшний день она составляет 72,6 года.
Вице-премьер надеется, что в текущем году общество вернется к доковидным показателям, а также отмечает снижение младенческой смертности, которое способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни.
Ранее демограф Юрий Крупнов заявил, что Россия нуждается в национальном проекте, который был бы посвящен мужчинам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru