Голикова заявила о снижении смертности в России

Она поблагодарила регионы за то, что страна «поступательно движется к снижению смертности». Голикова отметила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла на 2,5 года - на сегодняшний день она составляет 72,6 года.

Вице-премьер надеется, что в текущем году общество вернется к доковидным показателям, а также отмечает снижение младенческой смертности, которое способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее демограф Юрий Крупнов заявил, что Россия нуждается в национальном проекте, который был бы посвящен мужчинам.

