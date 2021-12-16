Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за две недели в России смертность от коронавируса снизилась более чем на 14%, сообщает РИА Новости.

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В ходе выступления в Госдуме она отметила, что снижение смертности фиксируется на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

«За 14 дней декабря, когда шло... чёткое снижение заболеваемости, мы видим... и отчётливое снижение общей смертности на 14,7%», - уточнила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что в России выявили уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСмертностьРоссияТатьяна Голикова
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