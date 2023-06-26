Голикова: Все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
Все медицинские и социальные организации России во время попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали в штатном режиме. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что эти организации работали штатно, в частности, в Ростове-на-Дону, в Воронежской, Тульской, Липецкой областях и новых регионах страны. По словам Голиковой, ограничения зафиксированы не были.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru