Голикова: Все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно

Все медицинские и социальные организации России во время попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали в штатном режиме. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Она отметила, что эти организации работали штатно, в частности, в Ростове-на-Дону, в Воронежской, Тульской, Липецкой областях и новых регионах страны. По словам Голиковой, ограничения зафиксированы не были.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияТатьяна Голикова

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