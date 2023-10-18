Голикова: в России не хватает учителей

В России не хватает школьных учителей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной Думы, сообщает «Интерфакс».

«Требуют, не оплачивая!»: Названы причины ухода учителей из школ

По её словам, недостает примерно 11 тысяч специалистов.

Голикова рассказала, что работа по устранению дефицита педагогов уже ведется, в том числе с помощью программы «Земский учитель».

«По ней 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», - отметила вице-премьер.

Она также добавила, что в настоящее время продолжается модернизация системы оплаты учителей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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