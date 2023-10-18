Голикова: в России не хватает учителей
В России не хватает школьных учителей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной Думы, сообщает «Интерфакс».
По её словам, недостает примерно 11 тысяч специалистов.
Голикова рассказала, что работа по устранению дефицита педагогов уже ведется, в том числе с помощью программы «Земский учитель».
«По ней 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», - отметила вице-премьер.
Она также добавила, что в настоящее время продолжается модернизация системы оплаты учителей.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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