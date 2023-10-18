Голикова: в России не хватает учителей

По её словам, недостает примерно 11 тысяч специалистов.

Голикова рассказала, что работа по устранению дефицита педагогов уже ведется, в том числе с помощью программы «Земский учитель».

«По ней 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», - отметила вице-премьер.

Она также добавила, что в настоящее время продолжается модернизация системы оплаты учителей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

