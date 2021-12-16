Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что следует установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщает РИА Новости.
По её словам, в законопроекте о вводе QR-кодов в общественных местах «нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования».
Она отметила, что предлагается освободить граждан от требования QR-кодов и прочей медицинской документации при посещении храмов, и сделать ПЦР-тест обязательным для лиц с медотводом от вакцинации.
«В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ», - добавила вице-премьер.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по QR-коду.
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