Голикова призвала установить перечень мероприятий с обязательным ПЦР-тестом

По её словам, в законопроекте о вводе QR-кодов в общественных местах «нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования».

Она отметила, что предлагается освободить граждан от требования QR-кодов и прочей медицинской документации при посещении храмов, и сделать ПЦР-тест обязательным для лиц с медотводом от вакцинации.



«В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ», - добавила вице-премьер.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по QR-коду.