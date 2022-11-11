Голикова предложила запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, также поручено проработать вопрос утверждения единого порядка проведения доабортного психологического консультирования.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН заявила, что количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре разаю

