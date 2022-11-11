Голикова предложила запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность ввести запрет на аборт несовершеннолетним девушкам без согласия родителей (законных представителей).

Глава ВОЗ выступил за доступ женщин к безопасным абортам

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, также поручено проработать вопрос утверждения единого порядка проведения доабортного психологического консультирования.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН заявила, что количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре разаю

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НесовершеннолетниеБеременностьАбортыТатьяна Голикова
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