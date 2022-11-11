Голикова предложила запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность ввести запрет на аборт несовершеннолетним девушкам без согласия родителей (законных представителей).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, также поручено проработать вопрос утверждения единого порядка проведения доабортного психологического консультирования.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН заявила, что количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре разаю
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- Криптобиржа FTX объявила о банкротстве
- Авербух отреагировал на решение ученика Тутберидзе покинуть Россию
- Reuters: Германия выделила Украине €1 млрд на кибербезопасность
- Европа заменила российский газ на СПГ
- Экспорт из Германии в Россию рухнул почти на 53%
- Программу по возвращению покинувших страну ИТ-специалистов разрабатывают в России
- Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
- Минобороны: российская армия наносит удары по ВСУ на правом берегу Днепра
- Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Чечни
- Более 30 тысяч российских военных вывели на левый берег Днепра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru